Мирча ЛУЧЕСКУ: «После Барселоны было сложно»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результат матча с «Днепром-1» (2:0).



- Мистер, этот матч был нелегким для «Динамо» в первом тайме. Что вы сказали своим подопечным в перерыве?

- Да, первый тайм был сложным, соперник хороший. У них было много времени на подготовку к игре с нами, а нам после «Барселоны» было сложно. Нам пришлось прибегнуть к ротации, выпустить несколько свежих игроков. В связи с большим количеством изменений, новых игроков в составе, было сложно в первом тайме, пока игроки не нашли связи. Было много несогласованности в действиях. Мы легко теряли мяч, отдавали его сопернику, и потом тяжело было отбирать, так как «Днепр-1» умело контролировал мяч.



Хочу отметить игроков, которые вышли на замену во втором тайме. Они видели, что происходило на поле до перерыва. Они вышли и очень профессионально отнеслись к ситуации на поле. Помимо того, что они добавили качества игре, у нас начали появляться моменты и забитые голы.



- Какие слова вы сказали команде в перерыве?

- В первую очередь, что мы должны вернуться к своей игре. Мы не можем играть в игру соперников. Мы должны форсировать соперников, чтобы они играли в ту игру, в которую мы хотим. Мы начали контролировать ход встречи, не теряли мяч и не давали соперникам возможность выбегать в контратаки. Хорошо контролируя мяч, мы заставили соперника много бегать, искать мяч, прессинговать. В это время появились зоны, которыми мы воспользовались. Мы вскрывали эти зоны, и поэтому появлялись моменты для взятия ворот, – сказал Луческу в эфире клубного ТВ.