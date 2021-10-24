Мирча ЛУЧЕСКУ: «После Барселоны было сложно»

Главный тренер киевского «Динамо» – о победе над «Днепром-1»

  • 24.10.2021 21:44
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «После Барселоны было сложно»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результат матча с «Днепром-1» (2:0).
 
- Мистер, этот матч был нелегким для «Динамо» в первом тайме. Что вы сказали своим подопечным в перерыве?
- Да, первый тайм был сложным, соперник хороший. У них было много времени на подготовку к игре с нами, а нам после «Барселоны» было сложно. Нам пришлось прибегнуть к ротации, выпустить несколько свежих игроков. В связи с большим количеством изменений, новых игроков в составе, было сложно в первом тайме, пока игроки не нашли связи. Было много несогласованности в действиях. Мы легко теряли мяч, отдавали его сопернику, и потом тяжело было отбирать, так как «Днепр-1» умело контролировал мяч.
 
Хочу отметить игроков, которые вышли на замену во втором тайме. Они видели, что происходило на поле до перерыва. Они вышли и очень профессионально отнеслись к ситуации на поле. Помимо того, что они добавили качества игре, у нас начали появляться моменты и забитые голы.
 
- Какие слова вы сказали команде в перерыве?
- В первую очередь, что мы должны вернуться к своей игре. Мы не можем играть в игру соперников. Мы должны форсировать соперников, чтобы они играли в ту игру, в которую мы хотим. Мы начали контролировать ход встречи, не теряли мяч и не давали соперникам возможность выбегать в контратаки. Хорошо контролируя мяч, мы заставили соперника много бегать, искать мяч, прессинговать. В это время появились зоны, которыми мы воспользовались. Мы вскрывали эти зоны, и поэтому появлялись моменты для взятия ворот, – сказал Луческу в эфире клубного ТВ.

Источник — ФК Динамо Киев

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