КЕНДЗЕРА: «Гармаш – это наш джокер. Когда он выходит, постоянно забивает»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера поделился эмоциями после матча 12-го тура УПЛ с «Днепром-1» (2:0) на «Олимпийском»:
– Тяжелая была игра. «Днепр-1» хорошо играл, пытался идти в атаку, но мы в обороне тоже сыграли хорошо. Первый тайм для нас был сложнее, чем второй. Мы старались контролировать игру, и это нам удалось. Забили гол во втором тайме и создавали все больше и больше моментов. Мы очень довольны, что забили два гола и при этом не пропустили.
– «Днепр-1» считается неуступчивой командой, которая всегда борется до конца. Сегодня тоже так было?
– Да, сегодня на поле было видно, что это хорошая команда, которая борется до конца, не уступает. Мы тоже так сегодня играли, не уступали им в борьбе. Думаю, что вся команда сегодня хорошо сыграла.
– После первого тайма, в котором не удалось забить, было волнение за результат?
– Конечно, всегда хочется побыстрее забить гол, открыть счет. Но в футболе такое бывает, что в первом тайме не забиваешь, но есть второй тайм, в котором можно прибавить и исправить ситуацию.
– Какие коррективы сделал в перерыве Луческу, после чего во втором тайме «Динамо» добыло победу?
– Мистер много подсказывает, но сложно выделить один момент, который помог. Мистер все время нам подсказывает и помогает, а мы учимся.
– Кто тебе доставил больше всего проблем из игроков группы атаки «Днепра-1»?
– Мы не позволили соперникам создавать опасные моменты у наших ворот. Думаю, вся наша четверка защитников хорошо сыграла сегодня.
– Цыганков и Гармаш сегодня проявили свои лучшие качества?
– Конечно. У Вити получается делать это на тренировках, и в играх. А Гармаш – это наш джокер, когда он выходит, постоянно забивает. У него сейчас, можно сказать, вторая молодость. Мы все рады за него.
Источник — ФК Динамо Киев
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