КЕНДЗЕРА: «Гармаш – это наш джокер. Когда он выходит, постоянно забивает»

Защитник «Динамо» поделился эмоциями после матча УПЛ с «Днепром-1»

  • 24.10.2021 21:16
  • 1473 просмотра
  • 1 комментарий
КЕНДЗЕРА: «Гармаш – это наш джокер. Когда он выходит, постоянно забивает»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера поделился эмоциями после матча 12-го тура УПЛ с «Днепром-1» (2:0) на «Олимпийском»:

– Тяжелая была игра. «Днепр-1» хорошо играл, пытался идти в атаку, но мы в обороне тоже сыграли хорошо. Первый тайм для нас был сложнее, чем второй. Мы старались контролировать игру, и это нам удалось. Забили гол во втором тайме и создавали все больше и больше моментов. Мы очень довольны, что забили два гола и при этом не пропустили.

– «Днепр-1» считается неуступчивой командой, которая всегда борется до конца. Сегодня тоже так было?

– Да, сегодня на поле было видно, что это хорошая команда, которая борется до конца, не уступает. Мы тоже так сегодня играли, не уступали им в борьбе. Думаю, что вся команда сегодня хорошо сыграла.

– После первого тайма, в котором не удалось забить, было волнение за результат?

 – Конечно, всегда хочется побыстрее забить гол, открыть счет. Но в футболе такое бывает, что в первом тайме не забиваешь, но есть второй тайм, в котором можно прибавить и исправить ситуацию.

– Какие коррективы сделал в перерыве Луческу, после чего во втором тайме «Динамо» добыло победу?

– Мистер много подсказывает, но сложно выделить один момент, который помог. Мистер все время нам подсказывает и помогает, а мы учимся.

– Кто тебе доставил больше всего проблем из игроков группы атаки «Днепра-1»?

– Мы не позволили соперникам создавать опасные моменты у наших ворот. Думаю, вся наша четверка защитников хорошо сыграла сегодня.

– Цыганков и Гармаш сегодня проявили свои лучшие качества?

– Конечно. У Вити получается делать это на тренировках, и в играх. А Гармаш – это наш джокер, когда он выходит, постоянно забивает. У него сейчас, можно сказать, вторая молодость. Мы все рады за него. 

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
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    umnuy2
    umnuy2, 24.10.2021 21:27
    +4
    Пенсионер даже не бежал в атаку,так трусцой....опыт....он знал куда надо дотрусить.
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