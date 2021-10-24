КЕНДЗЕРА: «Гармаш – это наш джокер. Когда он выходит, постоянно забивает»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера поделился эмоциями после матча 12-го тура УПЛ с «Днепром-1» (2:0) на «Олимпийском»:

– Тяжелая была игра. «Днепр-1» хорошо играл, пытался идти в атаку, но мы в обороне тоже сыграли хорошо. Первый тайм для нас был сложнее, чем второй. Мы старались контролировать игру, и это нам удалось. Забили гол во втором тайме и создавали все больше и больше моментов. Мы очень довольны, что забили два гола и при этом не пропустили.

– «Днепр-1» считается неуступчивой командой, которая всегда борется до конца. Сегодня тоже так было?

– Да, сегодня на поле было видно, что это хорошая команда, которая борется до конца, не уступает. Мы тоже так сегодня играли, не уступали им в борьбе. Думаю, что вся команда сегодня хорошо сыграла.

– После первого тайма, в котором не удалось забить, было волнение за результат?

– Конечно, всегда хочется побыстрее забить гол, открыть счет. Но в футболе такое бывает, что в первом тайме не забиваешь, но есть второй тайм, в котором можно прибавить и исправить ситуацию.

– Какие коррективы сделал в перерыве Луческу, после чего во втором тайме «Динамо» добыло победу?

– Мистер много подсказывает, но сложно выделить один момент, который помог. Мистер все время нам подсказывает и помогает, а мы учимся.

– Кто тебе доставил больше всего проблем из игроков группы атаки «Днепра-1»?

– Мы не позволили соперникам создавать опасные моменты у наших ворот. Думаю, вся наша четверка защитников хорошо сыграла сегодня.

– Цыганков и Гармаш сегодня проявили свои лучшие качества?

– Конечно. У Вити получается делать это на тренировках, и в играх. А Гармаш – это наш джокер, когда он выходит, постоянно забивает. У него сейчас, можно сказать, вторая молодость. Мы все рады за него.