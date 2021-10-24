10-й тур
Аякс
5 : 0
ПСВ Эйндховен
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Отгрузили пять мячей. Как Аякс уничтожил ПСВ в Нидерландах

Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Нидерландов

  • 24.10.2021 20:21
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ВИДЕО. Отгрузили пять мячей. Как Аякс уничтожил ПСВ в Нидерландах
© Getty Images/Global Images Ukraine

Разгромный счет зафиксирован в центральном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов.

Чемпионат Нидерландов. 10-й тур

Аякс – ПСВ – 5:0

Голы: Бергейс, 19, Алле, 56, Антони, 66, Классен, 76, Тадич, 90+1.

ВИДЕО. Отгрузили пять мячей. Как Аякс уничтожил ПСВ в Нидерландах

ГОЛ! 1:0. Бергейс, 19 мин.

ГОЛ! 2:0. Алле, 56 мин.

ГОЛ! 3:0. Антони, 66 мин.

ГОЛ! 4:0. Классен, 76 мин.

ГОЛ! 5:0. Тадич, 90+1 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Аякс).
76' ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Аякс).
66' ГОЛ ! Мяч забил Антони (Аякс).
56' ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
19' ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).

Источник — Sport.ua

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