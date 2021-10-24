Разгромный счет зафиксирован в центральном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов.
Чемпионат Нидерландов. 10-й тур
Аякс – ПСВ – 5:0
Голы: Бергейс, 19, Алле, 56, Антони, 66, Классен, 76, Тадич, 90+1.
ВИДЕО. Отгрузили пять мячей. Как Аякс уничтожил ПСВ в Нидерландах
ГОЛ! 1:0. Бергейс, 19 мин.
ГОЛ! 2:0. Алле, 56 мин.
ГОЛ! 3:0. Антони, 66 мин.
ГОЛ! 4:0. Классен, 76 мин.
ГОЛ! 5:0. Тадич, 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Аякс).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Аякс).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони (Аякс).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
Источник — Sport.ua
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