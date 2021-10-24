15-й тур
Ужгород
1 : 3
Олимпик Д
24.10.2021, FT

Краматорск обыграл Ниву Т, Олимпик взял три очка в игре с Ужгородом

24 октября проходят матчи 15-го тура Первой лиги

  • 24.10.2021 20:12
  • 195 просмотров
  • 0 комментариев
Краматорск обыграл Ниву Т, Олимпик взял три очка в игре с Ужгородом
© ФК Краматорск

24 октября проходят матчи 15-го тура Первой лиги.

«Краматорск» обыграл «Ниву» Тернополь (2:0), «Олимпик» взял три очка в игре с «Ужгородом» (3:1).

Первая лига

24 октября

Краматорск – Нива Тернополь – 2:0

Голы: Зубков, 48, Даудов, 84

Ужгород – Олимпик Донецк – 1:3

Голы: Ряшко, 19 (пен) – Белый, 13 (пен), Новиков, 79, Яловенко, 81.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яловенко (Олимпик Д).
78' ГОЛ ! Мяч забил Вадим Новиков (Олимпик Д).
19' ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Ряшко (Ужгород).
13' ГОЛ ! Мяч забил Иван Билый (Олимпик Д).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности