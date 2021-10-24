Краматорск обыграл Ниву Т, Олимпик взял три очка в игре с Ужгородом

24 октября проходят матчи 15-го тура Первой лиги.
«Краматорск» обыграл «Ниву» Тернополь (2:0), «Олимпик» взял три очка в игре с «Ужгородом» (3:1).
Первая лига
24 октября
Краматорск – Нива Тернополь – 2:0
Голы: Зубков, 48, Даудов, 84
Ужгород – Олимпик Донецк – 1:3
Голы: Ряшко, 19 (пен) – Белый, 13 (пен), Новиков, 79, Яловенко, 81.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яловенко (Олимпик Д).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Новиков (Олимпик Д).
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Ряшко (Ужгород).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Билый (Олимпик Д).
Источник — Sport.ua
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