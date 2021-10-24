Оценки за матч Динамо – Днепр-1. Лучшим игроком стал Цыганков

24 октября в Киеве состоялся матч 12-го тура УПЛ, в котором «Динамо» обыграло «Днепр-1» (2:0).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшим игроком стал полузащитник Виктор Цыганков (оценка 7.5).
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Днепр-1» – 2:0:
Замены «Динамо»: Де Пена – 6,0; Шапаренко – 6,0; Сидорчук – 6,5; Гармаш – 7,0; Караваев – б/о.
Замены «Днепра-1»: Адамюк – 5,5; Назаренко – 5,0; Чуже – б/о; Билл – б/о.
Источник — Sport.ua
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