ВИДЕО. Ты видел Барселону против нас? Луческу накричал на арбитра

Главный тренер «Динамо» остался недоволен действиями Дмитрия Кривушкина

  • 24.10.2021 18:40
  • 3214 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Ты видел Барселону против нас? Луческу накричал на арбитра
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу остался недоволен действиями арбитра Дмитрия Кривушкина в матче против «Днепра-1»
 
После одного из игровых моментов, в котором по мнению рефери правила нарушал Рамирес, румынский специалист начал кричать в сторону арбитра: «Был корпус, алло! «Барселона» то же самое – ничего не дал. То же самое! У тебя здесь другой футбол? Ты видел «Барселону» против нас? Ты видел, что случилось?», – сказал на эмоциях Луческу. 

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rugby1970
    online
    rugby1970, 24.10.2021 19:14
    -2
    Дожил до седин, а - хам, нытик и слюнтяй... Тьфу!
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    KARABAS55
    KARABAS55, 24.10.2021 18:50
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Так а где тогда было без ошибок судьи, если Цыган и с эпизодом с Барсой тоже кричал судье)Теперь он тут кричит, и ставит в пример матч с Барсой)
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