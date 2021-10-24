ВИДЕО. Ты видел Барселону против нас? Луческу накричал на арбитра

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу остался недоволен действиями арбитра Дмитрия Кривушкина в матче против «Днепра-1».



После одного из игровых моментов, в котором по мнению рефери правила нарушал Рамирес, румынский специалист начал кричать в сторону арбитра: «Был корпус, алло! «Барселона» то же самое – ничего не дал. То же самое! У тебя здесь другой футбол? Ты видел «Барселону» против нас? Ты видел, что случилось?», – сказал на эмоциях Луческу.