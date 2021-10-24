Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Сложилась приятная тенденция – не проигрывать дома»

Защитник «Вереса» – о победе над «Мариуполем»

  • 24.10.2021 15:11
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Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Сложилась приятная тенденция – не проигрывать дома»
© НК Верес

Защитник ровенского «Вереса» Дмитрий Немчанинов прокомментировал победу нам «Мариуполем» (2:0) в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

«Побеждать всегда приятно. У нас сложилась очень приятная тенденция - не проигрывать дома. Хочется продолжить эту серию хотя бы до конца этого года.

Победа всегда добавляет уверенности и хорошего настроения. Так, «Мариуполь» очень хорошо сегодня играл. Команда молодая, с высоким уровнем игрового мастерства. Но, как говорится, вы нам пас - мы вам гол. Так и получилось.

Очень приятно во второй подряд игре сохранить ворота на замке. Если посмотреть на сыгранные матчи - мы 8 мячей пропустили от «Динамо» и «Шахтера». А во всех других поединках - только 4. Поэтому, могу отметить всю команду. Вся команда, включая ребят, которые на скамейке запасных, бьется за результат в каждом матче.

У нас есть коллектив. Сегодня мы понимали, что «Мариуполь» - наш прямой конкурент и очки в этой игре - золотые», - сказал Немчанинов.

Источник — ФК Верес

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