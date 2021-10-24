Рональд КУМАН: «Дадим бой Реалу, у меня нет страха за результат»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о грядущем противостоянии с «Реалом» в рамках 9-го тура чемпионата Испании.

«Это важная игра, но у меня нет страха за результат. Мы подходим к матчу в неплохой форме и дадим бой нашему сопернику. Нас ждет домашняя игра и нас будут поддерживать болельщики», — сказал Куман.

Напомним, что «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 17 очков. У «Барселоны» 15 очков, команда на седьмой строчке.

Матч «Барселона» - «Реал» состоится 24 октября в 17:15 по Киеву.