Рональд КУМАН: «Дадим бой Реалу, у меня нет страха за результат»

Наставник «Барселоны» настраивается на Эль Класико

  • 24.10.2021 12:02
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Рональд КУМАН: «Дадим бой Реалу, у меня нет страха за результат»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о грядущем противостоянии с «Реалом» в рамках 9-го тура чемпионата Испании.

«Это важная игра, но у меня нет страха за результат. Мы подходим к матчу в неплохой форме и дадим бой нашему сопернику. Нас ждет домашняя игра и нас будут поддерживать болельщики», — сказал Куман.

Напомним, что «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 17 очков. У «Барселоны» 15 очков, команда на седьмой строчке.

Матч «Барселона» - «Реал» состоится 24 октября в 17:15 по Киеву.

Источник — AS

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