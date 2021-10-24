Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре и заработает 150 млн фунтов

Известный в прошлом футболист, экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года.

Британец будет исполнять функции посла Катара. Бекхэм заключил контракт на 10 лет и за это время заработает 150 млн фунтов (172 млн евро).

Перед заключением контракта Бекхэма завершили, что болельщики будут в безопасности в Катаре.

Напомним, что чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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