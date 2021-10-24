БУЩАН: «С Буффоном не общались, я писал ему в Instagram, но он не ответил»

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан признался, что хотел пообщаться с известным игроком Джанлуиджи Буффоном, но не получил взаимности.

«Не общались. Я писал ему в инстаграме, но он мне не ответил.

Я думаю, что просто его Instagram кто-то ведет, поэтому не ответил. Если бы он сам вел, то ответ поступил бы, думаю», – сказал Бущан.

Напомним, что ранее Буффон записал видеообращение Бущану, в котором пожелал украинцу хорошей карьеры.