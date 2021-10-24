Жоан ЛАПОРТА об уходе Месси: «Рано или поздно это случилось бы»

Президент «Барселоны» высказался о легенде клуба

  • 24.10.2021 09:20
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Жоан ЛАПОРТА об уходе Месси: «Рано или поздно это случилось бы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь ответил на вопрос о том, почему клубу не удалось удержать звездного форварда Лионеля Месси.

«Чтобы соответствовать Месси, нам пришлось согласиться на операцию с инвестиционным фондом CVC. Но мы не могли принять это предложение в том виде, в каком оно сформулировано. Месси не мог больше ждать, и я понял, что пора прекратить переговоры.

Агенты Месси заверили меня, и я им верю, что они ни о чем не договаривались заранее. Он просто хотел остаться в «Барселоне». Но это был момент, который рано или поздно случился бы. К сожалению, это произошло сейчас, может быть, на несколько лет раньше, чем ожидалось», — сказал Лапорта.

Напомним, что Месси в это межсезонье перебрался в ПСЖ.

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Источник — AS

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