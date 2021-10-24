Карло АНЧЕЛОТТИ: «Пришла пора выиграть на Камп Ноу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о грядущем противостоянии с «Барселоной» в рамках 10-го тура чемпионата Испании.

«Волнение перед таким матчем - это нормально, страх - иногда тоже. Это хорошие эмоции. Также игрокам нужна уверенность. Я считаю, что у нас сильная команда, а игроки готовы не только технически и физически, но и психологически. Думаю, что для меня пришла пора выиграть на «Камп Ноу». Впрочем, в этом матче разыгрываются всего три очка. Чтобы выиграть чемпионат нужно биться за победу в каждом матче, а не только в поединках с «Барселоной»», - сказал Анчелотти.

Матч «Барселона» - «Реал» состоится 24 октября в 17:15 по Киеву.