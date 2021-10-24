ФОТО. Металлист торжественно открыл футбольную академию

В Харькове начался праздничный фестиваль

  • 24.10.2021 04:39
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ФОТО. Металлист торжественно открыл футбольную академию
© ФК Металлист

В субботу состоялась торжественная церемония открытия академии ФК «Металлист» после восстановления.

«Дорогие дети! Мы старались для вас сделать эти поля, чтобы вы получили здесь удовольствие и получили здесь путевку в жизнь. Я надеюсь, что вы с этих полей перейдете со временем на соседнее поле. И будете радовать, в первую очередь, себя, своих родителей, харьковчан, гостей нашего города. Ну и огорчать команды, которые будут приезжать играть против вас. Мы привели практически в первозданное состояние стадион, за 3 месяца покрасили 4 тысячи тонн металла, привели VIP-пристройку стадиона в порядок. Мы возвращаем дух «Металлиста», инфраструктуру, возвращаем любовь харьковчан. Я вам обещаю, больше никогда «Металлист» не исчезнет с футбольной карты Украины! Дорогие родители, хочу сказать вам: ваши дети в надежных руках. Евгений Красников собрал тут суперкоманду тренеров. Поверьте мне, они сделают из них тех футболистов, которые затмят, возможно, и Роналду, и Месси, они принесут удовольствие и себе, и вам. Поэтому я, Александр Кучер, Евгений Красников, приглашаем вас. Приходите с детьми. Мы создадим все условия — мы всегда вам рады!», –  сказал в своем выступлении на церемонии президент «Металлиста» Александр Ярославский.

Символичным финальным аккордом церемонии торжественного открытия Академии стал гимн футбольного клуба «Металлист» в исполнении его авторов — группы ТНМК. Клубный гимн «Металлиста» дал старт двухдневному городскому спортивному фестивалю в честь открытия футбольной академии, который проходит в режиме non-stop-марафона в субботу и воскресенье. Ритм мероприятию будут задавать такие группы и артисты как ТНМК, THE HARDKISS, «ТОК», Агонь и Jerry Heil. На территории комплекса также развернулся масштабный фестиваль уличной еды — более 40 операторов food-индустрии угощают гостей праздника изысканными блюдами. А возле Академии расположился парк аттракционов для детей.

Источник — ФК Металлист

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