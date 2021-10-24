В поединке 9-го тура Английской Премьер-лиги «Уотфорд» на выезде обыграл «Эвертон» со счетом 5:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бонавентуре Деннис (Уотфорд).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Уотфорд).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Уотфорд).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрай Куцка (Уотфорд).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Уотфорд).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Том Дэвис (Эвертон).
Источник — Sport.ua
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