Хет-трик Кинга помог Уотфорду разгромить Эвертон

В субботу, 23 октября, состоялись очередные матчи 9-го тура чемпионата Англии по футболу.
Особняком стоит выездная победа «Уотфорда» над «Эвертоном» со счетом 5:2. 29-летний норвежский форвард «Уотфорда» Джошуа Кинг отметился хет-триком, чем помог своей команде добыть три очка.
«Ньюкасл» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), «Лидс» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (1:1), а «Сатугемптон» — с «Бернли» (2:2).
«Эвертон» — «Уотфорд» — 2:5
Голы: Дэвис, 3, Ришарлисон, 63 — Кинг, 13, 80, 86,Куцка, 78, Деннис, 90
«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» — 1:1
Голы: Бентеке, 56 — Уилсон, 65
«Лидс» — «Вулверхэмптон» — 1:1
Голы: Родриго, 90, с пенальти — Хван Хи Чхан, 10
«Саутгемптон» — «Бернли» — 2:2
Голы: Ливраменто, 41, Броя, 50 — Корне, 13, 57
Источник — Sport.ua
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