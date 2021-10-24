Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы не можем на поле диктовать свои условия Динамо»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал, чего ожидает от противостояния с киевским «Динамо».

- В воскресенье «Днепр-1» ждет противостояние с «Динамо», подготовке к которому очевидно вы посвятили всю неделю. Была для вас информативной игра киевлян на «Камп Ноу», где наш чемпион минимально уступил «Барселоне»?

- По большому счету, нет. Понятно, что против нас «Динамо» будет действовать совсем не так, как против каталонцев. Наоборот - оно будет пытаться делать то же, что делала в среду «Барса». Кстати, в Лиге чемпионов киевляне как раз и демонстрируют свою гибкость, свою способность адаптироваться к различным условиям. Было бы странно, если бы Мирча Луческу указал своим футболистам завладеть мячом и территорией - согласитесь, в нынешних условиях в игре против такого противника это сделать нереально. Так же, наверное, как невозможно и нам сейчас диктовать свои условия динамовцам. В прошлом сезоне «Днепр-1» проиграл Киеву дома и на выезде, но в обеих встречах у нас были определенные удачные периоды, когда мы контролировали игру, держали мяч и, считаю, выглядели лучше. Конечно, не хочется ограничиваться отдельными эпизодами, хочется именно так действовать с первых минут. Мы хотим этого, но нам нужно время...

- Наверное, накануне таких встреч особое внимание приходится уделять психологической подготовке.

- Конечно, ведь можно проиграть еще до стартового свистка. Проиграть не другим футболистам, а названию клуба, его эмблеме. Мы изучаем сильные и слабые стороны будущего соперника, придумываем какие-то хитрости, готовим какие-то ловушки, но они не принесут пользы, если ребята не продемонстрируют на поле решительность и отвагу. И здесь мы снова возвращаемся к менталитету победителей, который является не менее важным, чем тактические и функциональные составляющие. Его надо воспитывать в себе, и это часть ежедневного упорного труда.

- Кто из двух украинских грандов - «Динамо» или «Шахтер» - пока выглядит сильнее?

- Вообще наиболее объективным показателем является турнирное положение команд (улыбается). Инвестиции, которые сделал «Шахтер» перед началом сезона, сказываются. Индивидуальное мастерство его футболистов выше. С приходом Роберто Де Дзерби горняки стали действовать очень компактно, больше играть через контроль мяча и короткий пас. Таким образом они пытаются достигать результата как в УПЛ, так и в Европе. «Динамо» - стабильная, сбалансированная во всех звеньях и хорошо организованная команда. Она ведет себя более разнообразно, подбирая тактический рисунок под каждого отдельного соперника. Сегодня она доминирует, а завтра может сыграть от обороны, как, например, на «Камп Ноу». Чьи козыри окажутся весомее - посмотрим в конце сезона.

Матч «Динамо» - «Днепр-1» состоится 24 октября, начало - в 17:00.