В воскресенье, 24 октября, в Риме на арене «Стадио Олимпико» состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Наполи». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:00 по Киеву.

«Рома»

Команда Жозе Моуринью в турнирной таблице итальянского чемпионата занимает 4 место. В восьми сыгранных матчах она, добившись 5 побед при трех поражениях, набрала 15 очков.

В шести крайних поединках в Серии А «волки» чередуют победы с поражениями. Стартовали они с трех побед («Фиорентина» - 3:1 дома, «Салернитана» - 4:0 в гостях, «Сассуоло» - 2:1 дома) после чего последовало поражение на выезде от «Вероны» (2:3). Реабилитировалась команда на своем поле выигрышем у «Удинезе» (1:0), но сразу же уступила в римском дерби «Лацио» (2:3). И вновь работа над ошибками вылилась в домашнюю победу 2:0 над «Эмполи», за которой последовало неудача в гостях у «Ювентуса» (0:1).

Параллельно с играми в Серии А «Рома» играет в группе Лиги конференций. После убедительных побед над софийским ЦСКА (5:1) и луганской «Зарей» (3:0) парни Моуринью на минувшей недели громко опозорились в Норвегии, где проиграли «Буде Глимт» - 1:6.

«Наполи»

Подопечные Лучано Спаллетти на старте сезона в итальянском чемпионате очковых потерь еще не познали – 8 побед в восьми матчах. Они смогли собрать самые разнообразные «скальпы», обыграв поочередно «Венецию» (2:0 дома), «Дженоа» (2:1 в гостях), «Ювентус» (1:0 дома), «Удинезе» (4:0 в гостях), «Сампдорию» (вновь 4:0 на выезде), «Кальяри» (2:0 дома), «Фиорентину» (2:1 в гостях) и «Торино» (1:0 дома).

Позади у неаполитанцев и половина турнирной дистанции в группе Лиги Европы. Там они в трех матчах набрали 4 очка. Вначале сыграли 2:2 на поле «Лестера», после чего дома уступили 2:3 московскому «Спартаку», а на минувшей неделе на своем поле разгромили «Легию» (3:0). Как следствие, «Наполи» сейчас в своей группе идет вторым, сохраняя все шансы на выход в плей-офф турнира.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Наполи» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с 2.37 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Рома: Руй Патрисиу - Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья, Кристанте, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам.

Наполи: Оспина – Лоренцо, Рахмани, Кулибали, Руй Мариу, Ангуисса, Руис, Элмас, Политано, Инсинье, Осимхен.

24 октября, воскресенье