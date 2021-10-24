Лунин попал в заявку Реала на Эль-Класико

Центральным матчем 10-го тура Испанской Ла Лиги станет противостояние между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».
В субботу стала известна заявка «галактикос» на «Эль-Класико», в которой нашлось место и украинскому голкиперу Андрею Лунину. Отметим, что голкипер еще не провел ни одного матча за «Реал» в чемпионате Испании.
В заявку «Реала» попал и Карим Бензема, который получил повреждение в матче с донецким «Шахтером».
📋✅ ¡Nuestros convocados para #ElClásico! pic.twitter.com/m6tBzFnMeE— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 23, 2021
Матч «Барселона» – «Реал» состоится в воскресенье и начнется в 17:15 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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