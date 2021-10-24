Лунин попал в заявку Реала на Эль-Класико

Центральным матчем 10-го тура Испанской Ла Лиги станет противостояние между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».

В субботу стала известна заявка «галактикос» на «Эль-Класико», в которой нашлось место и украинскому голкиперу Андрею Лунину. Отметим, что голкипер еще не провел ни одного матча за «Реал» в чемпионате Испании.

В заявку «Реала» попал и Карим Бензема, который получил повреждение в матче с донецким «Шахтером».

Матч «Барселона» – «Реал» состоится в воскресенье и начнется в 17:15 по киевскому времени.