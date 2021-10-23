Бензема рискует не помочь Реалу в Эль-Класико против Барсы

Нападающий «Реала» Карим Бензема может не сыграть в завтрашнем Эль-Класико в рамках Ла Лиги против «Барселоны».

Француз получил болезненный удар по ноге в Киеве во время матча с «Шахтером» (5:0) в Лиге чемпионов, после чего врачи посоветовали ему пропустить два дня тренировок, чтобы не усугубить ситуацию.

Сообщается, что повреждение не слишком серьезное, однако окончательно Карло Анчелотти узнает о готовности Бензема сыграть лишь накануне игры.

Напомним, накануне в отношении Бензема начался судебный процесс по итогам резонансного дела о шантаже на почве интимных видео.