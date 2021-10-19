В среду начнется суд по делу Бензема. Форварду грозит до 5 лет тюрьмы

На следующий день после матча Лиги чемпионов «Шахтер» - «Реал» во Франции начнется судебное разбирательство по делу форварда мадридцев Карима Бензема.

Игрок обвиняется в том, что он шантажировал полузащитника Матье Вальбуэна видео сексуального характера с его участием. Сам Бензема утверждает, что даже не видел видео и не использовал его против Вальбуэна.

Кариму грозит до 5 лет тюрьмы, если его признают виновным в шантаже. Адвокаты футболиста пока не подтвердили приезд Бензема на суд.

Из-за этого конфликта Бензема долгое время не вызывался в сборную Франции, но вернулся в национальную команду перед Евро-2020.