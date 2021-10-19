В среду начнется суд по делу Бензема. Форварду грозит до 5 лет тюрьмы

Игрок может получить суровое наказание

  • 19.10.2021 23:10
  • 3238 просмотров
  • 2 комментария
В среду начнется суд по делу Бензема. Форварду грозит до 5 лет тюрьмы
© Getty Images/Global Images Ukraine

На следующий день после матча Лиги чемпионов «Шахтер» - «Реал» во Франции начнется судебное разбирательство по делу форварда мадридцев Карима Бензема.

Игрок обвиняется в том, что он шантажировал полузащитника Матье Вальбуэна видео сексуального характера с его участием. Сам Бензема утверждает, что даже не видел видео и не использовал его против Вальбуэна.

Кариму грозит до 5 лет тюрьмы, если его признают виновным в шантаже. Адвокаты футболиста пока не подтвердили приезд Бензема на суд.

Из-за этого конфликта Бензема долгое время не вызывался в сборную Франции, но вернулся в национальную команду перед Евро-2020.

Источник — Marca

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 19.10.2021 23:57
    +2
    Там тюрьма до 5 лет или штраф, но штраф по сравнению с его зарплатой небольшой. Заплатит и свободен.
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    Baton
    online
    Baton, 19.10.2021 23:38
    -3
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