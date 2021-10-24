В поединке 9-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Арминию» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Арминия» — «Боруссия» Дортмунд — 1:3
Голы: Клос, 87, с пенальти — Джан, 31, с пенальти, Хуммельс, 45, Беллингем, 72
События матча
|87'
|ГОЛ ! С пенальти забил Фабиан Клос (Арминия).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Матс Хуммельс (Боруссия Д).
|31'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмре Джан (Боруссия Д).
Источник — YouTube
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