9-й тур
Арминия
1 : 3
Боруссия Д
23.10.2021, FT

Бавария всухую разбила Хоффенхайм, Боруссия Д обыграла Арминию

Состоялись субботние матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги

  • 23.10.2021 18:52
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Бавария всухую разбила Хоффенхайм, Боруссия Д обыграла Арминию
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 октября, состоялись очередные матчи 9-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Лейпциг» — «Гройтер Фюрт» — 4:1
Голы: Поульсен, 46, Форсберг, 53, с пенальти, Собослаи, 65, Новоа, 88 — Хргота, 45, с пенальти

«Лейпциг»: Гулачи, Хенрихс (Симакан, 46), Орбан, Мукиеле, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Поульсен, 46), Форсберг (Собослаи, 64), Нкунку (Новоа, 85), Айдара, Андре Силва (Адамс, 64).
«Гройтер Фюрт»: Функ, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Иттер, 72), Дудзяк (Барри, 82), Грисбек, Кристиансен, Левелинг, Хргота (Тилльманн, 72), Иттен (Абиама, 82).
Предупреждения: Анхелиньо (15), Кампль (36).

«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 0:2
Голы: Линхарт, 27, Хелер, 68

«Вольфсбург»: Кастельс, Мбабу, Брукс (Борнаув, 88), Лакруа, Пауло Отавио (Филипп, 56), Гилавоги (Лукебакио, 56), Арнольд, Вранкс, Штеффен (Нмеча, 80), Баку, Нмеча.
«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер (Хаберер, 87), Гульде (Шаде, 68), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн, Грифо (Сильдийя, 87), Чжон Ву Ен (Демирович, 78), Хелер (Петерсен, 78).
Предупреждения: Штеффен (7), Гилавоги (26), Мбабу (71).

«Бавария» — «Хоффенхайм» — 4:0
Голы: Гнабри, 16, Левандовски, 30, Чупо-Мотинг, 82, Коман, 87

«Бавария»: Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 46), Упамекано, Ричардс, Забитцер (Толиссо, 76), Киммих, Мусиала (Коман, 70), Мюллер (Шупо-Мотинг, 65), Левандовски, Гнабри (Сане, 76).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума (Рюттер, 27), Пош, Гриллич, Ричардс, Раум, Гайгер (Штиллер, 83), Самассеку (Руди, 58), Крамарич, Бебу (Адамян, 83), Бруун Ларсен (Сков, 58).
Предупреждения: Самассеку (10), Руди (60), Раум (74), Гриллич (90).

«Арминия» — «Боруссия» Дортмунд — 1:3
Голы: Клос, 87, с пенальти — Джан, 31, с пенальти, Хуммельс, 45, Беллингем, 72

«Арминия»: Ортега, Нильссон, Брюннер (Рамуш, 46), Пипер, Андраде, Барретт-Лаурсен (Чиборра, 74), Фернандеш (Виммер, 64), Притль, Шопф, Кунце, Хак (Крюгер, 74), Зерра (Клос, 46).
«Боруссия» Д: Кобель (Хитц, 46), Хуммельс (Мэлоуни, 88), Аканджи, Понграчич, Вольф, Азар, Джан (Витцель, 76), Брандт (Рейньер, 76), Беллингем, Ройс, Мален (Тиггес, 66).
Предупреждение: Кунце (83).

Источник — Sport.ua

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