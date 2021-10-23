В поединке 9-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» дома обыграла «Хоффенхайм» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бавария» — «Хоффенхайм» — 4:0
Голы: Гнабри, 16, Левандовски, 30, Чупо-Мотинг, 82, Коман, 87
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
Источник — YouTube
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