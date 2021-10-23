Тенерифе. Обидчица Свитолиной пробилась в финал

Мария Камила Осорио Серрано настроена взять второй титул в карьере

  • 23.10.2021 22:40
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Тенерифе. Обидчица Свитолиной пробилась в финал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Камила Осорио Серрано

В рамках турнира WTA 250 на Тенерифе состоялись матчи 1/2 финала.
 
Колумбийка Мария Камила Осорио Серрано обыграла четвертую сеяную Камилу Джорджи из Италии. Отметим, что в первом круге южноамериканка выбила украинку Элину Свитолину.
 
Во втором полуфинале американка Энн Ли оказалась сильнее француженки Ализе Корне.

Тенерифе. 1/2 финала

 Мария Камила Осорио Серрано –  Камила Джорджи [4] – 6:4, 7:5
 Энн Ли –  Ализе Корне – 6:2, 6:1

Источник — Sport.ua

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