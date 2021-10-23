Тенерифе. Обидчица Свитолиной пробилась в финал

В рамках турнира WTA 250 на Тенерифе состоялись матчи 1/2 финала.
Колумбийка Мария Камила Осорио Серрано обыграла четвертую сеяную Камилу Джорджи из Италии. Отметим, что в первом круге южноамериканка выбила украинку Элину Свитолину.
Во втором полуфинале американка Энн Ли оказалась сильнее француженки Ализе Корне.
Тенерифе. 1/2 финала
Мария Камила Осорио Серрано – Камила Джорджи [4] – 6:4, 7:5
Энн Ли – Ализе Корне – 6:2, 6:1
Источник — Sport.ua
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