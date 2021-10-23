Тренер Ворсклы: «Даже Грачев сказал, что удаления не было»

Тренер «Ворсклы» Александр Омельчук прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:2) в матче 12-го тура УПЛ.

– Подошли к игре с большими проблемами в связи с коронавирусом. Мы потеряли четырех футболистов перед «Александрией», и сейчас в лазарет добавились еще трое, плюс это также коснулось тренерского штаба и администрации. Тем не менее команда была полна желания. Взяли на скамейку ребят из U19. Мы смотрелись довольно-таки хорошо против «Шахтера». Перед флеш-интервью даже Грачев сказал, что второй желтой карточки не было. Обидно, был большой праздник, больше 12 тысяч собралось нас поддержать. Ребята хотели не ударить в грязь лицом. К сожалению, может быть, не хватает силенок. С «Шахтером» 11 на 11 сложно играть, но практически полтора тайма в меньшинстве – противостоять тяжело. Все равно ребята молодцы. Идем дальше и готовимся к Кубку.