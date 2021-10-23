Остап МАРКЕВИЧ: «Мы выглядели лучше, чем Верес»

«Мариуполь» в поединке с «Вересом» (0:2) потерпел пятое поражение подряд.

«Нужно реализовывать свои моменты. Конечно, мы должны надежнее играть в обороне. Трудно на что-то рассчитывать, когда пропускаем после двух моментов у наших ворот. Но это опыт. Драмбаев не знает, что футболист соперника может играть на опережение. Но теперь он, возможно, пойдет на мяч, а не будет ждать, пока тот к нему сам прилетит. Этого нельзя научить. Видимо, человек должен сам пройти через это. Такие ошибки - это как раз свидетельство отсутствия опыта.

Расстояние? Мы заранее приехали. Нормально выглядели функционально, даже замены были не нужны. Демонстрировали хороший футбол. Но этого недостаточно. Нужно меньше ошибаться. Также, по моему мнению, нам снова немного не везло. Не хочу обидеть «Верес», но по моему мнению, мы лучше сегодня выглядели. Но проиграли.

Возможно, это лучше для нас. Такие испытания закаляют характер. Особенно, в молодом возрасте. Кроме результата у нас есть игра, и команда прогрессирует. Те, кто понимают футбол, со мной согласятся. А результат? Его трудно требовать от молодежи», - сказал Остап Маркевич.

После 12-туров в активе «Мариуполь» лишь 4 очка и последнее место в турнирной таблице.