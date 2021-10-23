Правнук Муссолини попал в заявку Лацио на матч с Вероной

18-летний итальянский правый защитник «Лацио» Романо Флориани Муссолини попал в заявку римской команды на матч 9-го тура Серии А против «Вероны».
Романо Флориани Муссолини — правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини.
Поединок чемпионата Италии «Верона» — «Лацио» состоится в воскресенье, 24 октября, в 16:00 по киевскому времени.
В марте 2021 года Романо Флориани Муссолини заключил с «Лацио» трехлетний контракт.
Источник — Il Messaggero
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