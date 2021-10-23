Правнук Муссолини попал в заявку Лацио на матч с Вероной

18-летний футболист сможет принять участие в поединке Серии А

  • 23.10.2021 20:30
  • 665 просмотров
  • 3 комментария
Правнук Муссолини попал в заявку Лацио на матч с Вероной
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний итальянский правый защитник «Лацио» Романо Флориани Муссолини попал в заявку римской команды на матч 9-го тура Серии А против «Вероны».

Романо Флориани Муссолини — правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Поединок чемпионата Италии «Верона» — «Лацио» состоится в воскресенье, 24 октября, в 16:00 по киевскому времени.

В марте 2021 года Романо Флориани Муссолини заключил с «Лацио» трехлетний контракт.

Источник — Il Messaggero

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 23.10.2021 20:42
    +1
    прикольно....а в бундеслиге когда
    Ссылка
    Умник
    Умник, 23.10.2021 20:45
    0
    umnuy2, 23.10.2021 20:42
    прикольно....а в бундеслиге когда
    В Бундеслиге тюрьма сразу.
    Как в случае с секретарем концлагеря.
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    alex73776
    online
    alex73776, 23.10.2021 20:44
    0
    там внебрачный правнук Гитлера скоро будет играть!
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