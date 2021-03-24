Правнук Бенито Муссолини подписал контракт с Лацио

«Лацио» заключил трехлетний контракт с защитником Романо Флориани Муссолини.
Римский клуб подписал соглашение с 18-летним футболистом до лета 2024 года.
Ранее игрок футболист играл за команду римлян U-18. После наступления совершеннолетия Романо перевели в молодёжную команду.
Романо Флориани — сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки известного фашистского диктатора Бенито Муссолини.
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Источник — Corriere della Sera
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