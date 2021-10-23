ДЕ ДЗЕРБИ: «Не понравилось общение с арбитром. Он вел себя неправильно»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

  • 23.10.2021 19:25
  • 3617 просмотров
  • 14 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Не понравилось общение с арбитром. Он вел себя неправильно»
© shakhtar.com

«Шахтер» в непростом матче чемпионата Украины обыграл «Ворсклу» со счетом 2:0. Комментарий по итогам встречи дал наставник Роберто Де Дзерби.

«Я хочу выразить соболезнования семье Сергея Морозова. Он один из немного людей, которых я знал в Украине. Он приезжал к нам на базу. Мы будем его помнить, это хороший человек. Он хорошо знал футбол, и мне жаль, что так случилось».

«Матч был очень сложным, как и каждый поединок после Лиги чемпионов. Стало легче после удаления, но и до того были шансы для гола. Ряд игроков были уставшими. Сделал замены, потому что Педриньо получил травму, а Алан Патрик был уставшим. Ждем матча «Динамо», пока дистанция сохраняется».

«Что мне не понравилось в работе арбитра, так это общение. Мы в перерыве говорили, и он вел себя неправильно. Все мы люди. Должен быть разговор, где нужно и слушать, и говорить. Но об этом не хочу рассказывать подробно».

«Что касается замены Степаненко, то у Тараса, мне кажется, ничего страшного. У Педриньо, вероятно, повреждение более серьезное, посмотрим. Теперь готовимся к Кубку Украины в среду, это очень важный турнир для нас», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

(39 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ~@~
    ~@~, 23.10.2021 19:35
    +13
    С арбитрами не о чем говорить на стадионе. А вот на поле выбегать, так это вообще низзя!
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    BestOf
    online
    BestOf, 23.10.2021 19:52
    +12
    Dimonchik, 23.10.2021 19:42
    Да отличный он тренер. И Шахтер, на данный момент, лучший клуб на Украине. А если вы "шахтер" пишете с маленькой буквы, то мнение ваше субъективное
    Если ты пишешь НА Украине, то все с тобой понятно, кацап вонючий
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    grig
    grig, 23.10.2021 19:56
    +9
    Вот если бы арбитр еще назанчил парочку пенальти в ворота Ворсклы, то тогда бы арбитр вел себя правильно. Так что все по делу сказано.
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    Роман Порывай
    Роман Порывай, 23.10.2021 19:55
    +6
    Dimonchik, 23.10.2021 19:50
    Если бы не Шахтер, то Динамо сейчас не играло бы в ЛЧ. Это можно посчитать по набранным Шахтёром очкам в таблице коэффициентов.
    Так само можна й навпаки сказати. Якби не ДК, то минулого року ШД міг би не грати в ЛЧ. Усі наші клуби приносять очки в спільний кофф., не треба тут мірятись, хто кого краще.
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    sasha.138
    online
    sasha.138, 23.10.2021 19:45
    +4
    Dimonchik, 23.10.2021 19:42
    Да отличный он тренер. И Шахтер, на данный момент, лучший клуб на Украине. А если вы "шахтер" пишете с маленькой буквы, то мнение ваше субъективное
    а они заслужили писать их с большой?
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    sasha.138
    online
    sasha.138, 23.10.2021 19:43
    +4
    sergio_terry, 23.10.2021 19:32
    Итальянский клоун. Что тебе ещё не нравится? Погода? Геморой? Все что приходит в шахтёр превращается в кусочек говна. И люди ещё болеют за этот мерзкий клуб…
    не переживайте за минусы.кроты они везде пакостят,т.к с рождения слепые и тупые больше как кроме минусит они ничего не могут.а ну да еще могут гадить на всех и собираться в стайку г...а и всех минусить.
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    sergio_terry
    online
    sergio_terry, 23.10.2021 19:32
    +4
    Итальянский клоун. Что тебе ещё не нравится? Погода? Геморой? Все что приходит в шахтёр превращается в кусочек говна. И люди ещё болеют за этот мерзкий клуб…
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    avk2307
    avk2307, 23.10.2021 20:48
    +1
    Был еще вопрос,зачем его ассистент выбежал за ворота Ворсклы. И ничего внятного не ответил Зебра
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    SrnaNeSriPodNogi
    SrnaNeSriPodNogi, 23.10.2021 20:53
    0
    Нарколыга. Его тупость и наглость ещё больше чем у осла оманского напившостого. Не зря на арахламидию диджея Брауна похож.
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    stopor2016
    stopor2016, 23.10.2021 20:30
    0
    Dimonchik, 23.10.2021 19:42
    Да отличный он тренер. И Шахтер, на данный момент, лучший клуб на Украине. А если вы "шахтер" пишете с маленькой буквы, то мнение ваше субъективное
    Вторая команда Украины проигрывает третьей команде Молдовы , и это - лучшая ?
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    stopor2016
    stopor2016, 23.10.2021 20:29
    0
    А как скакала зебра по полю , и это ещё без подков на копытах!
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    psv970
    psv970, 23.10.2021 20:13
    -1
    жуй спагетти гнида
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    Dimonchik
    online
    Dimonchik, 23.10.2021 19:50
    -12
    sasha.138, 23.10.2021 19:45
    а они заслужили писать их с большой?
    Если бы не Шахтер, то Динамо сейчас не играло бы в ЛЧ. Это можно посчитать по набранным Шахтёром очкам в таблице коэффициентов.
    Ссылка
    Dimonchik
    online
    Dimonchik, 23.10.2021 19:42
    -15
    sergio_terry, 23.10.2021 19:32
    Итальянский клоун. Что тебе ещё не нравится? Погода? Геморой? Все что приходит в шахтёр превращается в кусочек говна. И люди ещё болеют за этот мерзкий клуб…
    Да отличный он тренер. И Шахтер, на данный момент, лучший клуб на Украине. А если вы "шахтер" пишете с маленькой буквы, то мнение ваше субъективное
    Ссылка
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