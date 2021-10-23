ДЕ ДЗЕРБИ: «Не понравилось общение с арбитром. Он вел себя неправильно»

«Шахтер» в непростом матче чемпионата Украины обыграл «Ворсклу» со счетом 2:0. Комментарий по итогам встречи дал наставник Роберто Де Дзерби.

«Я хочу выразить соболезнования семье Сергея Морозова. Он один из немного людей, которых я знал в Украине. Он приезжал к нам на базу. Мы будем его помнить, это хороший человек. Он хорошо знал футбол, и мне жаль, что так случилось».

«Матч был очень сложным, как и каждый поединок после Лиги чемпионов. Стало легче после удаления, но и до того были шансы для гола. Ряд игроков были уставшими. Сделал замены, потому что Педриньо получил травму, а Алан Патрик был уставшим. Ждем матча «Динамо», пока дистанция сохраняется».

«Что мне не понравилось в работе арбитра, так это общение. Мы в перерыве говорили, и он вел себя неправильно. Все мы люди. Должен быть разговор, где нужно и слушать, и говорить. Но об этом не хочу рассказывать подробно».

«Что касается замены Степаненко, то у Тараса, мне кажется, ничего страшного. У Педриньо, вероятно, повреждение более серьезное, посмотрим. Теперь готовимся к Кубку Украины в среду, это очень важный турнир для нас», - сказал Де Дзерби.