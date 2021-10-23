ВИДЕО. Фол против Трубина. Ключевой хавбек Ворсклы удален в игре с Шахтером

В матче чемпионата Украины «Ворскла» - «Шахтер» хозяева уже в первом тайме остались в меньшинстве после того, как ключевой хавбек Оливье Тилль получил вторую желтую карточку.
Тилль грубо сыграл против вратаря Анатолия Трубина.
Источник — Sport.ua
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