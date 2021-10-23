ВИДЕО. Фол против Трубина. Ключевой хавбек Ворсклы удален в игре с Шахтером

Тилль получил красную карточку

  • 23.10.2021 17:46
  • 6776 просмотров
  • 25 комментариев
ВИДЕО. Фол против Трубина. Ключевой хавбек Ворсклы удален в игре с Шахтером
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В матче чемпионата Украины «Ворскла» - «Шахтер» хозяева уже в первом тайме остались в меньшинстве после того, как ключевой хавбек Оливье Тилль получил вторую желтую карточку.

Тилль грубо сыграл против вратаря Анатолия Трубина.

Источник — Sport.ua

(39 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    zzg77, 23.10.2021 18:04
    +22
    А потом удивлены, что их жарят в Европе и в хвост и в гриву!!!
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    Fender
    Fender, 23.10.2021 18:02
    +21
    А где фол? Он упал - Трубин при контакте глянул на судью а потом начался корчиться от боли... Спектакль - когда это срань закончится в УПЛ? Симулянты ржавые.
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    Spectra
    Spectra, 23.10.2021 18:07
    +19
    За такое в европе не дают желтую, а для Шахты все позволено
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    zzg77
    zzg77, 23.10.2021 18:03
    +19
    Даже намека нет на грубость! Борьба за мяч!!!
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    SergRV
    SergRV, 23.10.2021 18:17
    +17
    Судейский прогиб засчитан. Позор такому судейству.
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 23.10.2021 18:30
    +15
    Такие удаления не соответствуют духу игры. Арбитр хотел, арбитр нашел где.
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    oenergo.com
    oenergo.com, 23.10.2021 18:27
    +12
    zzg77, 23.10.2021 18:03
    Даже намека нет на грубость! Борьба за мяч!!!
    Чисто игровой момент. Там игрок Шахтера более опасно действовал относительно своего вратаря.
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    SeM077
    SeM077, 23.10.2021 18:13
    +11
    belerilf1, 23.10.2021 18:07
    дырявые совсем умом поехали
    Ти сам момент бачив?
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    Gargantua
    online
    Gargantua, 23.10.2021 18:26
    +10
    belerilf1, 23.10.2021 18:07
    ты больной? тебе бы шипами в грудак заехали, скулил бы полдня. даже если фола не было, это опасная игра, железная жёлтая карточка.
    и где же ты там умудрился увидеть удар в грудь?
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    SeM077
    SeM077, 23.10.2021 18:12
    +9
    Тіль іде в підкат паралельно Трубіну, а потім за допомогою захисник Шахтаря йде в підкат і бє ногою Тіля Трубіна. Хороша Судєйка.
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    psv970
    psv970, 23.10.2021 18:52
    +5
    судейка рыжего
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    Український Крим
    Український Крим, 23.10.2021 18:48
    +5
    Таких подкатов во вратаря в каждой второй игре! А желтые карточки дают редко! Сломал судья игру
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    Yura Юрий
    online
    Yura Юрий, 23.10.2021 19:13
    0
    easterly, 23.10.2021 19:03
    Если бы на месте Тилля был кротяра - жёлтая была бы вратарю, 100%
    без пенальти???
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    Skillz
    Skillz, 23.10.2021 19:13
    0
    Почуствуйте разницу где нужно ставить пенальти, а где удалять игрока: https://youtu.be/5V-PmJ3b414?t=317
    Это называеться крысиное судейство по-бамбасятски
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    Yura Юрий
    online
    Yura Юрий, 23.10.2021 19:09 (изменен)
    0
    ситуация не приятная но, это не напаренный фол!, салат оливье в последнем эпизоде прокинул мяч вдоль ворот туда и махнул ногой, Трубин вышел на мяч "сбоку" , это просто столкновение, но это вратарская зона + нанесена травма (+ у него была помеха справа))) , так что желтая точно, но вот то что вторая...на усмотрение судьи, я б не давал.
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    easterly
    easterly, 23.10.2021 19:03
    0
    Если бы на месте Тилля был кротяра - жёлтая была бы вратарю, 100%
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 23.10.2021 18:55
    -4
    Face Control, 23.10.2021 18:50
    Чистый фол.
    как минимум опасная игра, но дырявые правил не знают, они самые умные, зачем им знать правила.
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    belerilf1
    belerilf1, 23.10.2021 18:54
    -5
    дебилы даже заминусили сообщение что хорошо хоть Трубина не травмировали. по вашим минусам может сложиться впечатление что лучше бы травмировали, убогие
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    Face Control
    Face Control, 23.10.2021 18:50
    -6
    Чистый фол.
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    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 23.10.2021 18:41
    -8
    При всей антипатии к Шахтёру - жёлтая более чем очевидная...
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