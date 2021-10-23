15-й тур
Полесье
1 : 2
Кривбасс
23.10.2021, FT

Первая лига. Кривбасс снова победил, поражение Альянса

Команда Александра Бабича не проигрывает

  • 23.10.2021 17:36
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Первая лига. Кривбасс снова победил, поражение Альянса
© fckryvbas.com

В матче 15-го тура Первой лиги «Кривбасс» на выезде обыграл «Полесье». Команда при новом тренере Александре Бабиче пока не проигрывает и продолжает погоню за лидером «Металлистом».

«Кривбасс» отстает на 4 очка, но у харьковчан есть матч в запасе.

Отметим второе кряду поражение «Альянса», который пока остается 3-м.

Первая лига. 15-й тур

Прикарпатье - Альянс 3:1
Голы: Сондей, 17, Барчук, 34 (с пен), 60 - Ярошенко, 66

Полесье - Кривбасс 1:2
Голы: Козак, 90 - Хобленко, 10, Приходько, 69

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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