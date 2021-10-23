ВИДЕО. СУЛЬШЕР: «Против атаки Ливерпуля практически невозможно защищаться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ключевого матча 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля»:
Источник — Sport.ua
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- Футбол
- Хоккей
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ключевого матча 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля»:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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