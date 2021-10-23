Москва. Надежда Киченок проиграла парный финал Кубка Кремля

Украинка вместе с Ралукой Олару не сумела завоевать титул

  • 23.10.2021 16:59
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Москва. Надежда Киченок проиграла парный финал Кубка Кремля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня украинская теннисистка Надежда Киченок в финале московского турнира WTA Кубок Кремля вместе с румынкой Ралукой Йоаной Олару встречалась с латвийско-чешским дуэтом Елена Остапенко/Катерина Синякова.

Украино-румынский тандем потерпел поражение в напряженном трехсетовом поединке. Матч продолжался 1 час и 32 минуты.

Финал

Надежда Киченок/Ралука Олару – Елена Остапенко/Катерина Синякова – 2:6, 6:4, 8:10

Также сегодня сестра Надежды Киченок, Людмила, вместе с Мартой Костюк проиграли парный финал турнира на Тенерифе.

Источник — Sport.ua

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