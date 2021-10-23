Москва. Надежда Киченок проиграла парный финал Кубка Кремля

Сегодня украинская теннисистка Надежда Киченок в финале московского турнира WTA Кубок Кремля вместе с румынкой Ралукой Йоаной Олару встречалась с латвийско-чешским дуэтом Елена Остапенко/Катерина Синякова.
Украино-румынский тандем потерпел поражение в напряженном трехсетовом поединке. Матч продолжался 1 час и 32 минуты.
Финал
Надежда Киченок/Ралука Олару – Елена Остапенко/Катерина Синякова – 2:6, 6:4, 8:10
Также сегодня сестра Надежды Киченок, Людмила, вместе с Мартой Костюк проиграли парный финал турнира на Тенерифе.
Источник — Sport.ua
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