Остап МАРКЕВИЧ: «Если не считать результат, то игра у Мариуполя есть»

Тренер оценил поражение в матче УПЛ

  • 23.10.2021 16:40
  • 482 просмотра
  • 4 комментария
Остап МАРКЕВИЧ: «Если не считать результат, то игра у Мариуполя есть»
© fcmariupol.com

Тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение 0:2 в матче УПЛ против «Вереса».

«Не хватает голов. Шансы свои нужно реализовывать, а также надежнее играть в обороне. Сложно на что-то рассчитывать, когда соперник имеет два момента и дважды забивает. Но все эти рассуждения ведут к одному - это опыт, его отсутствие. Учимся на своих ошибках. Мы нормально физически себя показали и демонстрировали хороший футбол. Был и фактор невезения и в этом матче, и в прошлом туре».

«Чуть лучше смотрелись, но проиграли. Что сказать. Если не считать результат, то игра у нас есть. Ребята прибавляют, и это видно».

«Меня критикуют за то, что я говорю об этом, но сложно требовать от молодых игроков результат. Игроков нельзя обвинять», - сказал Маркевич.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 23.10.2021 16:46
    +5
    Якщо не брати результат то тренер у Маріуполя є. А якщо брати то немає
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    Burevestnik
    Burevestnik, 23.10.2021 16:46
    +5
    вірно каже Остап. Головне є гра.
    А результат - татотаке.
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    banderlog78
    online
    banderlog78, 23.10.2021 17:37
    0
    Так може там і задача вийти в 1 лігу ?
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    Chuess
    Chuess, 23.10.2021 17:18
    0
    Та то таке
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