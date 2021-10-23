Остап МАРКЕВИЧ: «Если не считать результат, то игра у Мариуполя есть»

Тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение 0:2 в матче УПЛ против «Вереса».

«Не хватает голов. Шансы свои нужно реализовывать, а также надежнее играть в обороне. Сложно на что-то рассчитывать, когда соперник имеет два момента и дважды забивает. Но все эти рассуждения ведут к одному - это опыт, его отсутствие. Учимся на своих ошибках. Мы нормально физически себя показали и демонстрировали хороший футбол. Был и фактор невезения и в этом матче, и в прошлом туре».

«Чуть лучше смотрелись, но проиграли. Что сказать. Если не считать результат, то игра у нас есть. Ребята прибавляют, и это видно».

«Меня критикуют за то, что я говорю об этом, но сложно требовать от молодых игроков результат. Игроков нельзя обвинять», - сказал Маркевич.