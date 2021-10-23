Ворскла – Шахтер. Бондарь и Марлос выйдут с первых минут

Тренеры команд определились с составами

  • 23.10.2021 16:21
  • 881 просмотр
  • 1 комментарий
Ворскла – Шахтер. Бондарь и Марлос выйдут с первых минут
© ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 23 октября «Ворскла» в 12-м туре УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 17:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Якубу, Яворский, Тамм, Кане, Челядин, Скляр, Тилль, Степанюк, Рангел

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили, Степаненко, Майкон, Патрик, Педриньо, Марлос, Фернандо

Источник — УПЛ

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 23.10.2021 16:52
    -1
    в составе ШД трое бледнолицых и 8 третьесортных.
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