Ворскла – Шахтер. Бондарь и Марлос выйдут с первых минут

Сегодня, 23 октября «Ворскла» в 12-м туре УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 17:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Якубу, Яворский, Тамм, Кане, Челядин, Скляр, Тилль, Степанюк, Рангел
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили, Степаненко, Майкон, Патрик, Педриньо, Марлос, Фернандо
Источник — УПЛ
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