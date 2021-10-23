Василий КОБИН: «От Селезнева отказалась вся страна»

Экс-тренер «Миная» - о работе с Селезневым и Милевским

  • 23.10.2021 15:52
  • 1921 просмотр
  • 2 комментария
Василий КОБИН: «От Селезнева отказалась вся страна»
© YouTube. Василий Кобин

Бывший главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о своей работе со звездными ветеранами, Артемом Милевским и Евгением Селезневым:

«Нуждаются ли они в особом подходе? Я бы не сказал. От них все отказывались, никто из тренеров не хотел с ними работать. Но это порядочные ребята, которые много дали украинского футболу, неординарные личности.

Я не боялся, хотел с такими людьми работать. Для меня как для молодого тренера это был колоссальный опыт.

Конфликт с Милевским? Для меня это не конфликт. Это история, в которой Артем должен был решить, зачем ему футбол. Конфликта не было, мы нормально разошлись. Если я его где-то встречу – я его обниму.

Приглашения Селезнева – моя идея. От него же тоже вся страна отказалась, тренеры не хотели работать. Тот конфликт, который у него был в «Колосе», тоже пошел ему на пользу. Но я не боялся, я знал его. То, что он умеет забивать голы и отдается на поле на 100% - несомненно. Руководство было немного шокировано этой идеей».

Источник — BurBuzz

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 23.10.2021 16:19
    0
    Я никогда не откажусь от поддержки Селезнева! Верим в кормильца! Бей рекорд, Жека!
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    terhoha
    online
    terhoha, 23.10.2021 16:19
    0
    100% відмовилась від кормільця.
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