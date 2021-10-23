Пять игроков Шахтера не сыграют с Ворсклой

У «горняков» кадровые проблемы

  • 23.10.2021 14:44
  • 2083 просмотра
  • 5 комментариев
Пять игроков Шахтера не сыграют с Ворсклой
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Сегодня, 23 октября «Шахтер» в 12-м туре УПЛ сыграет с «Ворсклой». «Горняки» подходят к матчу с довольно серьезными кадровыми проблемами.

Не сыграют с «Ворсклой» три украинских защитника, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко и Сергей Кривцов, а также два бразильских хавбека, Маркос Антонио и Дентиньо. Все они не приехали в Полтаву на матч.

Учитывая, что среди кадровых потерь три украинских защитника, у главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби могут возникнуть серьезные трудности с тем, чтобы вписаться в лимит на легионеров.

Источник — ТК Футбол

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    MARMUR
    MARMUR, 23.10.2021 15:41
    0
    Охренеть какие знаковые потери , прямо потеря потерь !!
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    ~@~
    ~@~, 23.10.2021 15:25
    0
    fan_007, 23.10.2021 15:07
    Похоже палкин решил подстраховаться и немного занести
    а так же малкин, галкин, чалкин и залкинд)
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    fan_007
    fan_007, 23.10.2021 15:07
    0
    Похоже палкин решил подстраховаться и немного занести
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    belerilf1
    belerilf1, 23.10.2021 14:47
    0
    возможно марлос с первых минут будет играть
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    belerilf1
    belerilf1, 23.10.2021 14:47
    0
    кто, трубин, конопля, степаненко, ии, бондарь. придётся этих ставить.
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