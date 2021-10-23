Пять игроков Шахтера не сыграют с Ворсклой

Сегодня, 23 октября «Шахтер» в 12-м туре УПЛ сыграет с «Ворсклой». «Горняки» подходят к матчу с довольно серьезными кадровыми проблемами.

Не сыграют с «Ворсклой» три украинских защитника, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко и Сергей Кривцов, а также два бразильских хавбека, Маркос Антонио и Дентиньо. Все они не приехали в Полтаву на матч.

Учитывая, что среди кадровых потерь три украинских защитника, у главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби могут возникнуть серьезные трудности с тем, чтобы вписаться в лимит на легионеров.