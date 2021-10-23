В воскресенье, 24 октября «Барселона» в 10-м туре Ла Лиги примет «Реал». Начало матча – в 17:15 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Барселона» - «Реал». Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
После 9 туров «Реал» идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги с 17 очками в активе. «Барселона» седьмая с 15 баллами. У обеих команд есть по матчу в запасе.
Источник — Sport.ua
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