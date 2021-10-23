Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Получаю удовольствие от работы тренером»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о матче против «Ливерпуля»

  • 23.10.2021 12:55
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Получаю удовольствие от работы тренером»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подчеркнул важность матча 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля», который состоится в воскресенье, 24 октября:

«Получаю удовольствие от работы тренера, наслаждаюсь жизнью. И я всегда говорю своим игрокам, что, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», имея привилегию, честь и ответственность надеть футболку клуба и выйти на поле против «Ливерпуля», вы отдаете все, что у вас есть».

Источник — BBC

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