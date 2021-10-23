Сергей ЛАВРИНЕНКО: «На 15-й минуте могли спокойно побеждать 2:0»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировала поражение 0:4 от «Металлиста 1925» в 12-м туре УПЛ:

«Что происходит с командой? Мне бы тоже хотелось получить ответ на этот вопрос. Что произошло, мы уже поменять не можем. Нужно разобраться внутри коллектива. Думаю, в ближайшее время сделаем работу над ошибками и будем двигаться дальше. Ничего больше не остается, как только больше работать и готовиться к следующим матчам.

В первом тайме вроде все шло по плану, создавали моменты. Надо было забить этот первый мяч. На 15-й минуте могли спокойно побеждать 2:0. Но пропустили мяч в раздевалку. Наверное, это нас психологически надломило. Во втором тайме было сложно узнать команду. Каждая ошибка в обороне – голевая».