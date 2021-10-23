Сергей ЛАВРИНЕНКО: «На 15-й минуте могли спокойно побеждать 2:0»

Наставник «Ингульца» - о матче против «Металлиста 1925»

  • 23.10.2021 12:13
  • 515 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «На 15-й минуте могли спокойно побеждать 2:0»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировала поражение 0:4 от «Металлиста 1925» в 12-м туре УПЛ:

«Что происходит с командой? Мне бы тоже хотелось получить ответ на этот вопрос. Что произошло, мы уже поменять не можем. Нужно разобраться внутри коллектива. Думаю, в ближайшее время сделаем работу над ошибками и будем двигаться дальше. Ничего больше не остается, как только больше работать и готовиться к следующим матчам.

В первом тайме вроде все шло по плану, создавали моменты. Надо было забить этот первый мяч. На 15-й минуте могли спокойно побеждать 2:0. Но пропустили мяч в раздевалку. Наверное, это нас психологически надломило. Во втором тайме было сложно узнать команду. Каждая ошибка в обороне – голевая».

Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 23.10.2021 12:49 (изменен)
    0
    Всерівно проглали б 4:2... до чого це...
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