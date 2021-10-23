Юрий ВИРТ: «Понимаем, что Мариуполю отступать некуда»

Наставник «Вереса» - о матче против «Мариуполя»

  • 23.10.2021 11:54
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Юрий ВИРТ: «Понимаем, что Мариуполю отступать некуда»
© Футбол 1/2/3. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против «Мариуполя»:

«Мариуполь» чем-то напоминает нашего предыдущего соперника – «Черноморец». У азовцев молодая команда, которая играет в агрессивный футбол, используя короткие и средние передачи.

Поэтому, конечно, мы остерегаемся этого соперника. Серьезно настраиваемся. Прекрасно понимаем, что «Мариуполю» отступать некуда.

Но мы не подстраиваемся под игру соперника. Главное – играть в свою игру. Если проявим лучшие наши качества – победа будет за нами».

Источник — ФК Верес

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