Роман САНЖАР: «Мне понравился второй тайм в исполнении Зари»

Специалист – о победе луганчан над ЦСКА в Софии

  • 23.10.2021 10:57
  • 162 просмотра
  • 0 комментариев
Роман САНЖАР: «Мне понравился второй тайм в исполнении Зари»
© ФК Карпаты Львов. Роман Санжар

В третьем туре группового раунда Лиги конференций «Заря» в гостях одолела болгарский ЦСКА (1:0).

Экс-игрок «Зари» Роман Санжар рассказал, что помогло луганчанам взять верх.

«В первом тайме инициативой владели хозяева, я объясняю это отсутствием в составе гостей системообразующих исполнителей Кочергина, Кабаева, Назарины. В нескольких эпизодах удача была на стороне «Зари», но главное, что ребята выстояли, хотя было непросто.

В перерыве главному тренеру луганчан Виктору Скрипнику, как говорят, удалось достучаться до своих подопечных и второй тайм они провели значительно лучше. К высокому прессингу гостей болгарская команда оказалась не готова и этим наши воспользовались.

Нужно отдать должное луганчанам за терпение, на этот раз они преуспели в реализации голевых моментов.

Что дальше? Необходимо побеждать ЦСКА на своем поле 4 ноября и тогда появятся шансы пробиться в следующий раунд», - сказал Санжар.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности