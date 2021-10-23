Криштиану РОНАЛДУ: «Завершение карьеры? Не имеет значения, чего хотят люди»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» не теряет мотивации

  • 23.10.2021 09:55
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Криштиану РОНАЛДУ: «Завершение карьеры? Не имеет значения, чего хотят люди»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном завершении международной карьеры.

«Думаю ли о завершении карьеры в сборной Португалии, чтобы продлить клубную карьеру? Но почему я должен об этом думать? Не думаю, что время для этого уже пришло.

В этом вопросе не имеет значения, чего хотят люди, важно то, что хочу я. Только я могу почувствовать, когда уже не могу бежать, идти в дриблинг, наносить удары по воротам, когда нет сил… Но у меня по-прежнему есть все это, поэтому хочу продолжать, потому что я все еще мотивирован.

Мотивация – именно это главное. Нужно делать свое дело, давая положительные эмоции окружающим – семье, фанатам и самому себе. Я хочу лишь расти.

Вы говорите о сборной Португалии, но в Лиге чемпионов у меня больше всего голов, больше всего побед, голевых передач… Все. Но я хочу продолжать. Мне нравится играть в футбол. Приятно делать людей счастливыми», - сказал Роналду.

Напомним, ранее Роналду стал рекордсменом по матчам в еврокубках.

Источник — Sky Sports

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