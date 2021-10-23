Вторая лига. Матчи 15-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 октября проходят поединки 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 15-й тур
23 октября
- 14:00 Карпаты Галич - Эпицентр Дунаевцы
- 14:00 Никополь - Скорук Томаковка
- 14:00 Реал Фарма - Кристалл
- 14:00 Сумы - Перемога
- 14:00 Тростянец - Энергия
- 14:00 Чернигов - Чайка
- 14:30 Буковина - Любомир Ставище
- 15:00 АФСК Киев - Рубикон Киев
- 15:00 Балканы - Волчанск
- 15:00 Виктория - СК Полтава
- 15:00 Днепр Черкасcы - ЛНЗ Черкасcы
- 15:00 Таврия - Яруд Мариуполь
- 17:00 Карпаты Львов - МФА Мукачево
Видеотрансляция матчей
Плейеры будут добавлены перед началом матчей
Источник — Sport.ua
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