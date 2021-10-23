ВИДЕО. Как Осасуна сыграла ничью с Гранадой и вышла на второе место Ла Лиги

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Гранада» сыграли вничью (1:1)
В концовке первого тайма хозяева вышли вперед, а гости отыгрались только в конце игры.
«Осасуна» вышла на 2-е место в турнирной таблице Ла лиги.
Ла Лига. 10-й тур
«Осасуна» – «Гранада» – 1:1
Голы: Авила, 45 – Монторо, 90.
«Осасуна»: Эррера, Хосе Анхель, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Ойер (Монкайола, 67), Брашанац (М.Санчес, 79), Торрес (Крус, 79), Р.Гарсия (Мартинес, 79), Торро, Авила (Кике Гарсия, 67).
«Гранада»: Машимиану, Кини (Ариас, 71), Абрам, Диас, Нева (Эскудеро, 83), Гоналон (Мончу, 38), Рочина, Милья, Бакка (Хорхе Молина, 71), Мачис (Монторо, 83), Суарес.
Предупреждения: Видаль, 29. Абрам, 37. Бакка, 48. Рочина, 50.
Удаление: Хосе Анхель, 74.
Судья: Муньис Руис.
22 октября. Памплона. Стадион «Эль Садар».
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Монторо (Гранада).
|74'
|Хосе Анхель (Осасуна) получает красную карточку.
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Авила (Осасуна).
Источник — Sport.ua
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