10-й тур
Осасуна
1 : 1
Гранада
22.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Как Осасуна сыграла ничью с Гранадой и вышла на второе место Ла Лиги

В матче 10-го тура чемпионата Испании зафиксирована ничья

  • 23.10.2021 04:29
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ВИДЕО. Как Осасуна сыграла ничью с Гранадой и вышла на второе место Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Гранада» сыграли вничью (1:1)

В концовке первого тайма хозяева вышли вперед, а гости отыгрались только в конце игры.

«Осасуна» вышла на 2-е место в турнирной таблице Ла лиги. 

Ла Лига. 10-й тур

«Осасуна»  «Гранада»  1:1

Голы: Авила, 45 – Монторо, 90.

«Осасуна»: Эррера, Хосе Анхель, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Ойер (Монкайола, 67), Брашанац (М.Санчес, 79), Торрес (Крус, 79), Р.Гарсия (Мартинес, 79), Торро, Авила (Кике Гарсия, 67).

«Гранада»: Машимиану, Кини (Ариас, 71), Абрам, Диас, Нева (Эскудеро, 83), Гоналон (Мончу, 38), Рочина, Милья, Бакка (Хорхе Молина, 71), Мачис (Монторо, 83), Суарес.

Предупреждения: Видаль, 29. Абрам, 37. Бакка, 48. Рочина, 50.

Удаление: Хосе Анхель, 74.

Судья: Муньис Руис.

22 октября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Монторо (Гранада).
74' Хосе Анхель (Осасуна) получает красную карточку.
44' ГОЛ ! Мяч забил Луис Авила (Осасуна).

Источник — Sport.ua

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