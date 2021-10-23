КРЫСЬКИВ: «Марлисон и Батюшин соревнуются, кто лучше забьет»

Игрок «Металлиста 1925» в игре против «Ингульца» забил гол и сделал 2 ассиста

  • 23.10.2021 00:45
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КРЫСЬКИВ: «Марлисон и Батюшин соревнуются, кто лучше забьет»
© ФК Металлист 1925. Дмитрий Крыськив

Игрок «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив в игре 12-го тура УПЛ против «Ингульца» (4:0) отдал две голевые передачи и отметился одним голом. Сразу после финального свистка он поделился своими впечатлениями от матча.

– Во время трансляции вас называли вип-персоной этого матча, согласны?

– Да нет. Считаю, что у нас команде все равны, все футболисты сильны. Думаю, не стоит так говорить.

– Что можете сказать об игре? Она действительно удалась?

– Да, сегодня получилась хорошая игра. Думаю, мы выполнили все установки главного тренера, у всех все получалось. Поэтому, считаю результат закономерным. Ингулец – тоже хорошая команда, но сегодня у нас лучшая игра получилась.

– Первый гол, безусловно был очень важен, вы его сделали, как минимум, на половину, ведь протянули мяч и такой пас отдали!

– Да, хороший гол Юра Батюшин забил. Я считаю, что моей даже половины не было. Хорошо Батюшин ударил, повезло, что залетело. Первый гол был самым важным для сегодняшнего матча.

– Марлисон с Батюшин, кажется, уже соревнуются, кто лучше забьет?

– Видимо, соревнуются. Хорошо, когда есть конкуренция в команде, тем более по забитым голам. Будут голы – будут и победы.

– Кажется, вы хорошо понимаете партнеров и вас понимают, ведь получается креативная игра. Во многом благодаря лично вашей игре?

– Не просто же так мы тренируемся. Этой командой мы уже практически вместе полтора года и с каждой тренировкой все больше и больше у нас получается.

Источник — ФК Металлист 1925

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