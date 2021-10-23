Обамеянг и пенальти. Арсенал дома обыграл Астон Виллу, забив три мяча

22 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» встречался с «Астон Виллой».
В стартовом матче 9-го тура хозяева поля одержали победу со счётом 3:1.
На 45+6 минуте Пьер-Эмерик Обамеянг не сумел реализовать пенальти, однако добил в сетку отлетевший после сэйва голкипера мяч.
АПЛ. 9-й тур
Арсенал – Астон Вілла – 3:1
Голы: Парти, 23, Обамеянг 45+6, Смит-Роу 56 – Рэмзи, 82.
Нереализованный пенальти: Обамеянг, 45+6.
Арсенал: Ремсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Тавареш, Сака, Парти, Локонга (Мейтленд-Найлз, 73), Смит-Роу, Ляказетт (Эдегор, 68), Обамеянг (Мартинелли, 90+1).
Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Туанзебе (Бейли, 46), Конса, Таргетт, Дуглас Луис, Макгинн, Кэш, Буэндиа (Рэмзи, 68), Уоткинс, Ингз (Эль-Гази, 78)
Предупреждения: Локонга 45+1, Обамеянг, 67 – Уоткинс, 1, Мингз, 27, Макгинн, 32, Таргетт, 60, Дуглас Луис, 84.
Источник — Sport.ua
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