Коваленко со Специей проиграл Сампдории. Торино взяло три очка с Дженоа

22 октября состоялись два поединка 9-го тура чемпионата Италии.
Украинский хавбек Виктор Коваленко отыграл за «Специю» весь поединок против «Сампдории». Команда украинца проиграла на выезде со счетом 1:2.
В другом матче игрового дня «Торино» взяло три очка в игре с «Дженоа» (3:2).
Серия A. 9-й тур
Торино – Дженоа – 3:2
Голы: Санабрия, 14, Побега, 31, Брекало, 77 – Дестро, 69, Кайседо, 81.
«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди (Эйна, 72), Джиджи, Буонджорно, Бремер, Синго (Войвода, 59), Линетти (Прат, 59), Лукич, Побега, Санабрия (Белотти, 59), Брекало.
«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Васкес, Камбьясо, Стураро (Бехрами, 69), Туре (Гальдамес, 46), Фарес, Гильоне (Каллон, 46), Ровелла, Дестро (Пандев, 80), Экубан (Кайседо, 61).
Предупреждения: Васкес, 63. Фарес, 78. Каллон, 85. Побега, 88. Прат, 90+2.
Судья: Джакомелли.
22 октября. Турин. Стадион Олимпийский.
Сампдория – Специя – 2:1
Голы: Гьяси, 15 (автогол), Кандрева, 36 – Верде, 90+5.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Кандрева (Феррари, 87), Верре (Дрэгушин, 20), Аскильдсен, Капуто (Квальярелла, 86), Габбьядини (Шабо, 70).
«Специя»: Проведель, Христов, Николау, Бастони, Феррер, Коваленко, Маджоре, Гьяси (Верде, 59), Сальседо (Подгоряну, 78), Стрелец, Антист (Нзола, 59).
Предупреждения: Христов, 14. Берешиньски, 44. Колли, 45+2. Кандрева, 57.
Судья: Фаббри (Италия).
22 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Источник — Sport.ua
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