9-й тур
Торино
3 : 2
Дженоа
22.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Коваленко со Специей проиграл Сампдории. Торино взяло три очка с Дженоа

22 октября состоялись два поединка 9-го тура чемпионата Италии

  • 22.10.2021 23:59
  • 364 просмотра
  • 4 комментария
Коваленко со Специей проиграл Сампдории. Торино взяло три очка с Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября состоялись два поединка 9-го тура чемпионата Италии.

Украинский хавбек Виктор Коваленко отыграл за «Специю» весь поединок против «Сампдории». Команда украинца проиграла на выезде со счетом 1:2.

В другом матче игрового дня «Торино» взяло три очка в игре с «Дженоа» (3:2).

Серия A. 9-й тур

Торино – Дженоа – 3:2

Голы: Санабрия, 14, Побега, 31, Брекало, 77 – Дестро, 69, Кайседо, 81.

«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди (Эйна, 72), Джиджи, Буонджорно, Бремер, Синго (Войвода, 59), Линетти (Прат, 59), Лукич, Побега, Санабрия (Белотти, 59), Брекало.

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Васкес, Камбьясо, Стураро (Бехрами, 69), Туре (Гальдамес, 46), Фарес, Гильоне (Каллон, 46), Ровелла, Дестро (Пандев, 80), Экубан (Кайседо, 61).

Предупреждения: Васкес, 63. Фарес, 78. Каллон, 85. Побега, 88. Прат, 90+2.

Судья: Джакомелли.

22 октября. Турин. Стадион Олимпийский.

Сампдория – Специя – 2:1

Голы: Гьяси, 15 (автогол), Кандрева, 36 – Верде, 90+5.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Кандрева (Феррари, 87), Верре (Дрэгушин, 20), Аскильдсен, Капуто (Квальярелла, 86), Габбьядини (Шабо, 70).

«Специя»: Проведель, Христов, Николау, Бастони, Феррер, Коваленко, Маджоре, Гьяси (Верде, 59), Сальседо (Подгоряну, 78), Стрелец, Антист (Нзола, 59).

Предупреждения: Христов, 14. Берешиньски, 44. Колли, 45+2. Кандрева, 57.

Судья: Фаббри (Италия).

22 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    М₳✘7777
    online
    М₳✘7777, 23.10.2021 00:55
    0
    Алексей Голяченко, 23.10.2021 00:34
    Какая сборная. Макс, а ну харе бредить из за одного гола за такое время перебивания в серии А
    Витьку лавка специи просто отпустила на короткую прогулку
    Алёшка ,,ты что ещё на пол ставки минусишь на сайте ,час ночи мы тут вдвоем на ветке а за 5 мин 5 минусов , минуси или плюси ,я на это даже не обращаю внимание ,ты главное не гори сильно !!шубы за слив Днепра сегодня завезете им,,или во время матча в судейскую комнату
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.10.2021 00:34
    0
    М₳✘7777, 23.10.2021 00:11
    Ждём в сборной Витёк !!!отлично играл второй подряд матч в серии А !!!нужен сборной, а то всякие буяльские на базе от сборной отсиживаются ,!Интересно почему не было в составе Самдории СупрягИ лучшего игрока всех времён и народов его же они хотели купить ,или он сегодня за Дженуа сыграл или завтра за Болонью выйдет или послезавтра за Салерлитану
    Какая сборная. Макс, а ну харе бредить из за одного гола за такое время перебивания в серии А
    Витьку лавка специи просто отпустила на короткую прогулку
    Ссылка
    М₳✘7777
    online
    М₳✘7777, 23.10.2021 00:45 (изменен)
    -1
    Алексей Голяченко, 23.10.2021 00:34
    Какая сборная. Макс, а ну харе бредить из за одного гола за такое время перебивания в серии А
    Витьку лавка специи просто отпустила на короткую прогулку
    Такая сборная Алешка,, футбол нужно смотреть серию А и как он два матча играл ,а то привыкли только смотреть шубные пенки в Упл ,,, ,,понятно тебе премию дадут если буяльского вызовут который прячится от сборной на базе ,или ныряющего в штрафной в шубе деревяного гармаша ,а если вызовут в сборную супер бомбардира с серии А Супряженого который не то что гола забить не может в дынамо в 20 матчах а по воротам ударить даже не может вы тогда с фанькой барышевским вобще две премии получите !!ладно Спок нок Алексей ,я так понял по ночам тебя выпускают ветки охранять ,а утром и днём фанька и шпрот на смене с 20 аккаунтов
    Ссылка
    М₳✘7777
    online
    М₳✘7777, 23.10.2021 00:11 (изменен)
    -4
    Ждём в сборной Витёк !!!отлично играл второй подряд матч в серии А !!!нужен сборной, а то всякие буяльские на базе от сборной отсиживаются ,!Интересно почему не было в составе Самдории СупрягИ лучшего игрока всех времён и народов его же они хотели купить ,или он сегодня за Дженуа сыграл или завтра за Болонью выйдет или послезавтра за Салерлитану
    Ссылка
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