ВИДЕО. Рухмен приглашает во Львов. Рух провел презентацию талисмана

Львовский клуб «Рух» провел видеопрезентацию клубного маскота по имени Рухмен, о котором рассказано так:

«Многие жители Львова заметили, что наш город охраняет тайный защитник. И никто никогда его не видел. Каждую ночь он просыпается только тогда, когда все спят, борется с врагами и к утру остается инкогнито. Но пришло время открыть свое лицо: Рухмен – наш украинский супергерой и новая оборона Львова.

Он – потомок казаков, родился в украинской семье, где уважают традиции и из поколения в поколение передают обычай защищать родную землю. Он выносливее Капитана Америки и быстрее Флэша, сильнее, чем Халк и точнее, чем Спайдермен. «Марвел» им бы гордился, но он наш.

А еще у Рухмена есть уникальная суперсила – это заряжать всех вокруг положительной энергией и мотивировать на победу. К тому же, он настоящий фанат львовского футбола, поэтому питается полными трибунами, громкими песнями и забитыми голами любимого клуба в ворота соперников. Его слабость – это львовские вкусняшки, никогда не может устоять перед чем-то вкусненьким и любит угощать других.

Утром вы можете встретить Рухмена на пробежке в Стрыйском парке, в обед – на кофе где-то на площади Рынок, вечером – на «Арене Львов» на матче «Руха», а уже ночью, когда весь город спит, он преданно защищает Львов от злых врагов, чтобы на следующий день каждый житель проснулся с мыслью, что ему очень повезло, ведь он живет в безопасном, радушном и самом футбольном городе страны».