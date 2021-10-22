ВИДЕО. Рухмен приглашает во Львов. Рух провел презентацию талисмана

Его уникальная суперсила – заряжать всех вокруг положительной энергией

  • 22.10.2021 22:12
  • 1046 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Рухмен приглашает во Львов. Рух провел презентацию талисмана
© ФК Рух

Львовский клуб «Рух» провел видеопрезентацию клубного маскота по имени Рухмен, о котором рассказано так:

«Многие жители Львова заметили, что наш город охраняет тайный защитник. И никто никогда его не видел. Каждую ночь он просыпается только тогда, когда все спят, борется с врагами и к утру остается инкогнито. Но пришло время открыть свое лицо: Рухмен – наш украинский супергерой и новая оборона Львова.

Он – потомок казаков, родился в украинской семье, где уважают традиции и из поколения в поколение передают обычай защищать родную землю. Он выносливее Капитана Америки и быстрее Флэша, сильнее, чем Халк и точнее, чем Спайдермен. «Марвел» им бы гордился, но он наш.

А еще у Рухмена есть уникальная суперсила – это заряжать всех вокруг положительной энергией и мотивировать на победу. К тому же, он настоящий фанат львовского футбола, поэтому питается полными трибунами, громкими песнями и забитыми голами любимого клуба в ворота соперников. Его слабость – это львовские вкусняшки, никогда не может устоять перед чем-то вкусненьким и любит угощать других.

Утром вы можете встретить Рухмена на пробежке в Стрыйском парке, в обед – на кофе где-то на площади Рынок, вечером – на «Арене Львов» на матче «Руха», а уже ночью, когда весь город спит, он преданно защищает Львов от злых врагов, чтобы на следующий день каждый житель проснулся с мыслью, что ему очень повезло, ведь он живет в безопасном, радушном и самом футбольном городе страны».

Источник — ФК Рух Львов

(1 голос)

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Комментарии
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    rus
    rus, 22.10.2021 22:17
    +4
    Что за бред?
    Ссылка
    Eugene Angeloff
    online
    Eugene Angeloff, 22.10.2021 22:38
    +2
    Главная суперсила Рухмена - это сниматься в идиотских роликах.
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    Maks23
    Maks23, 22.10.2021 22:32
    +1
    Что-то не то курят пацаны..
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    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 22.10.2021 23:29
    0
    рухмен
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    BekXan
    BekXan, 22.10.2021 23:26
    0
    У Руха супер менеджмент по работе с болелами.Делают отличные презентации и т.д. как будто лидер и гранд.Увы это всё никак не стыкуеться с игрой и результатами.Выстрел огромный ,а вылетает дуля.Яркость и сам движ презентаций никак несоответсвует результату.
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