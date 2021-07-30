Он быстрее Флэша и сильнее Халка. Рух представил нового талисмана

Львовский «Рух» официально представил нового талисмана клуба, который будет носить имя Рухмен.

В сообщении клуба сказано: «Рухмен – это наш украинский супергерой и потомок казаков. Выносливее Капитана Америки и быстрее Флэша, сильнее Халка и точнее Человека-паука. Марвел им бы гордился, но он наш. А еще у Рухмена есть уникальная суперсила – это заряжать всех вокруг позитивной энергией и мотивировать на победу».

Директор львовского клуба Максим Мотин рассказал о создании нового талисмана:

«Мы планируем представить клубного маскота течение месяца. Производство костюма – сложный и трудоемкий процесс. Мы не хотим делать стандартную куклу из поролона, в которой человеку будет жарко и душно. Напротив, наш Рухмен будет максимально диджитальным и современным. Так как такой подход заложен в философию нашего клуба».

На конкурс «Рух» получил около 60 работ, из которых были выбраны лучшие 5 маскотов, и по итогам голосования победу одержал макет Рухмена.