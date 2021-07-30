Он быстрее Флэша и сильнее Халка. Рух представил нового талисмана

Маскот львовского клуба будет носить имя Рухмен

  • 30.07.2021 02:25
  • 180 просмотров
  • 1 комментарий
Он быстрее Флэша и сильнее Халка. Рух представил нового талисмана
© ФК Рух Львов

Львовский «Рух» официально представил нового талисмана клуба, который будет носить имя Рухмен.

В сообщении клуба сказано: «Рухмен – это наш украинский супергерой и потомок казаков. Выносливее Капитана Америки и быстрее Флэша, сильнее Халка и точнее Человека-паука. Марвел им бы гордился, но он наш. А еще у Рухмена есть уникальная суперсила – это заряжать всех вокруг позитивной энергией и мотивировать на победу».

Директор львовского клуба Максим Мотин рассказал о создании нового талисмана:

«Мы планируем представить клубного маскота течение месяца. Производство костюма – сложный и трудоемкий процесс. Мы не хотим делать стандартную куклу из поролона, в которой человеку будет жарко и душно. Напротив, наш Рухмен будет максимально диджитальным и современным. Так как такой подход заложен в философию нашего клуба».

На конкурс «Рух» получил около 60 работ, из которых были выбраны лучшие 5 маскотов, и по итогам голосования победу одержал макет Рухмена.

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Источник — ФК Рух Львов

(1 голос)

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Комментарии
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 30.07.2021 03:01
    0
    Йой, талісман талвсмано а Львів буде той Рух «рухати» в кожному матчі
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 30.07.2021 03:01
    0
    Йой, талісман талвсмано а Львів буде той Рух «рухати» в кожному матчі
    Ссылка
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